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19 sep 2026 Actualizado 19:21

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Política

Presidente De la Espriella pidió al Inpec trasladar a alias ‘Firu’ a una cárcel de extrema seguridad

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / NurPhoto

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.
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El presidente Abelardo de la Espriella pidió al Inpec trasladar a alias “Firu” a una cárcel de extrema seguridad, luego de que se conociera una presunta videollamada entre él y alias ‘Primo Gay’ desde un centro penitenciario.

“Ese forajido, no puede seguir haciendo lo que le da la gana”, dijo.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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