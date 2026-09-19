Presidente De la Espriella pidió al Inpec trasladar a alias ‘Firu’ a una cárcel de extrema seguridad

El presidente Abelardo de la Espriella pidió al Inpec trasladar a alias “Firu” a una cárcel de extrema seguridad, luego de que se conociera una presunta videollamada entre él y alias ‘Primo Gay’ desde un centro penitenciario.

“Ese forajido, no puede seguir haciendo lo que le da la gana”, dijo.

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