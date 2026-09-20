Vicepresidente José Manuel Restrepo ya va rumbo a Nueva York para representar a Colombia ante la ONU

El vicepresidente José Manuel Restrepo salió a las 5:50 de la mañana de este domingo, desde el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, en un vuelo comercial hacia la ciudad de Nueva York.

Allí representará a Colombia en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Además, Restrepo mantendrá varias reuniones de alto nivel para tratar asuntos empresariales y de atracción de inversión para nuestro país. Incluye encuentros con organismos multilaterales, fondos de inversión, empresarios y otros actores internacionales.

“Tenemos allí la reunión de Naciones Unidas y una cantidad de reuniones con temas empresariales, de atracción de inversión para nuestro país, incluso académicas también, alrededor de los temas también centrales de futuro de Colombia en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico”, dijo la segunda autoridad del país.

José Manuel Restrepo hablará ante el pleno de la ONU el próximo jueves, 24 de septiembre. ⁠Igualmente, durante su intervención, leerá el mensaje del presidente Abelardo De La Espriella.

Por otro lado, se harán anuncios que tienen que ver con el prelanzamiento de las Semanas Milagro, una iniciativa con la que Colombia buscará traer inversión extranjera y presentar ante el mundo proyectos en sectores estratégicos.