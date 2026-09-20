“Estamos con ustedes”: Presidente De La Espriella se refirió al incendio forestal en Villa de Leyva

El presidente Abelardo De La Espriella, se pronunció oficialmente asegurando que “Villa de Leyva no está sola” ante el grave incendio forestal que afecta al cerro San Marcos.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que el Gobierno nacional dispondrá de todas las capacidades del Estado para combatir la conflagración, salvaguardar a los habitantes, y proteger la riqueza natural y el patrimonio histórico del municipio.

“Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes”, indicó el mandatario.

De otro lado el Ministro del Interior Rodrigo Lara calificó la emergencia como gravísima. En su cuenta de X indico: “Es un incendio elíptico, de alta velocidad y llamas altas”.

Confirmó que mañana en la mañana un helicóptero de la Fuerza Aérea sale desde el departamento del Tolima, para iniciar las primeras descargas.

“Desde las primeras llamas, lo combaten Bomberos de Villa de Leyva y ya recibieron apoyo de Tunja y Tinjacá, con Defensa Civil, comunidad y refuerzo de Samacá y Cundinamarca. Una escuadra de máquinas extintoras ya está presta en el punto de mayor riesgo del pueblo, para proteger el casco urbano en caso de que llegara a ser necesario”, resaltó el jefe de la cartera política.

De otro lado, Lara confirmó que el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán enviará un equipo de Bomberos de Bogotá que se suma a los equipos locales de Tunja y Boyacá para reforzar la contención en tierra y proteger el casco urbano.

“Es un apoyo de alto valor operativo: personal entrenado, con capacidad para sostener el dispositivo en el punto de mayor riesgo del pueblo”, recalcó.

Alerta Roja para atender la emergencia

La Gobernación de Boyacá aseguró que dos aeronaves estarán al frente de la emergencia, para atacar el incendio forestal en el municipio de Villa de Leyva, que ya ha consumido más de 40 hectáreas.

El departamento ya declaró la emergencia manifiesta y alerta roja en la zona, para atender la calamidad natural. Cerca 200 unidades de organismos de emergencia, atenderán el incendio forestal desde primeras horas de la mañana.