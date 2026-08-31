Peticiones del alcalde de Nobsa al director del Invías para mejorar la seguridad vial en Punta Larga

Nobsa

El alcalde de Nobsa, Ricardo Granados se reunió recientemente con el director del Instituto Nacional de Vías, INVIAS Juan Camilo Ostos en donde aprovechó para expresar las inquietudes de la comunidad de Punta Larga frente a las bandas sonoras de reducción de velocidad y las nuevas problemáticas que se han generado en el sector.

Analizaron la situación que actualmente se presenta en este corredor nacional, particularmente las condiciones de seguridad vial, accidentalidad y las afectaciones que las medidas implementadas para controlar la velocidad han generado para habitantes, comerciantes, estudiantes y demás usuarios de Punta Larga y que han provocado rechazo por parte de los afectados.

Ante esta situación, el director del Invias, Juan Camilo Ostos se comprometió a estudiar el caso junto con su equipo territorial, técnico y jurídico, teniendo en cuenta además los fallos judiciales existentes, con la finalidad de agilizar los trámites y actuaciones correspondientes para avanzar en el proceso para retirar las bandas en el menor tiempo posible.

Así mismo la Alcaldía de Nobsa y el Invías avanzan en la evaluación de alternativas para regular la velocidad en el corredor, entre ellas la posibilidad de implementar radares y cámaras de control por parte del municipio.

El nuevo director del Invías, el boyacense Juan Camilo Ostos ya se reunió con los alcaldes de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza y ahora con el mandatario de Nobsa, Ricardo Granados.