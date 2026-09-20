“Cabañas del Hotel Arcoíris se salvaron del fuego”: MinInterior sobre incendio en Villa de Leyva

Un incendio forestal que se originó el sábado 19 de septiembre azotó la vereda La Castellana, sector Cerro de San Marcos, en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá.

Las llamas consumieron parte de las instalaciones del Hotel Arcoíris y afectaron a otras propiedades de la zona, entre ellas el hotel El Duruelo, así como viviendas de habitantes de las veredas aledañas.

Eliana Suárez, quien actualmente es la administradora del Hotel Arcoíris, aseguró que las llamas ya estaban consumiendo las instalaciones y denunció que no habían recibido la ayuda esperada por parte de las autoridades.

“El fuego ya nos consumió. Llevamos desde las 9 de la mañana pidiendo auxilio, escribiéndole a la agente encargada de la alcaldía para que nos colaborara; nunca nos prestaron atención. Ahora, el fuego nos invadió”, indicó la administradora del hotel.

Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, indicó mediante una publicación en su cuenta de X que las cabañas del hotel se lograron salvar del fuego “gracias al heroísmo de los bomberos y la Defensa Civil, y a las descargas aéreas”.

Reporte de la UNGRD sobre los incendios forestales en el país

Según el último reporte de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se mantiene el seguimiento a 27 incendios forestales, de los cuales 19 siguen activos y ocho están controlados.

Frente a esta situación, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento de Boyacá, el ingeniero José Ubaldo Castro, entregó detalles del incendio forestal en Villa de Leyva.

“Tenemos en el momento 273 hectáreas reportadas afectadas por el incendio forestal aquí en el municipio de Villa de Leyva. Tenemos también presencia de cuatro aeronaves que están apoyando la extinción vía aérea de esta afectación en este municipio”, señaló.

Solicitud de ayuda al presidente Abelardo de la Espriella de la Gobernación de Boyacá

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, solicitó ayuda al Gobierno Nacional por el incendio en Villa de Leyva, más exactamente en la vereda La Castellana, en el sector Cerro de San Marcos.

“Señor Presidente, necesitamos más helicópteros, más máquinas y más personal en tierra. Cada minuto cuenta para contener las llamas y evitar que el fuego siga avanzando. Es muy importante que el Gobierno nacional refuerce cuanto antes la operación en Villa de Leyva”, escribió.

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