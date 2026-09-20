“Es una desafortunada situación”: director de la UNGRD de Boyacá sobre incendio en Villa de Leyva

El director de la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento de Boyacá, José Castro, entregó detalles del incendio forestal en Villa de Leyva. Foto: Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá/ suministrada.

Continúa la emergencia en Colombia por los incendios forestales que se mantienen en algunas regiones del territorio nacional.

Según el último reporte de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se mantienen el seguimiento a 27 incendios forestales, de los cuales 19 siguen activos y ocho están controlados.

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Uno de los más activos y que ha requerido la atención urgente de las autoridades se presenta en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, más exactamente en la vereda La Castellana, en el sector Cerro de San Marcos.

Frente a esta situación, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento de Boyacá, el ingeniero José Ubaldo Castro, entregó detalles del incendio forestal en Villa de Leyva.

“Tenemos en el momento 273 hectáreas reportadas afectadas por el incendio forestal aquí en el municipio de Villa de Leyva. Tenemos también presencia de cuatro aeronaves que están apoyando la extinción vía aérea de esta afectación en este municipio”, señaló.

Asimismo, el director aseguró que cuentan con un total de 250 unidades de organismos de socorro haciendo presencia en los diferentes flancos de trabajo que tienen activos y 100 voluntarios de la comunidad que están realizando actividades logísticas complementarias y pues que están facilitando las labores de los organismos que están en la línea de fuego.

Castro afirmó: “es muy desafortunada la situación por los fuertes vientos, las ráfagas repentinas y la dirección variante. Esto como tal pues detona que en sitios donde ya se tenía controlada la afectación se vuelve a dar, o en los sitios en donde ya se tenía una afectación, digamos que activa, pues se incrementa por al cambio de dirección y al aumento de la velocidad del viento”.

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Por otra parte, se refirió a las causas de la conflagración. “Tristemente la situación que tenemos como tal de reporte por parte de las autoridades competentes es que cerca del punto donde se origina el incendio no hay presencia de redes eléctricas, no hay presencia de viviendas, no hay presencia de alguna situación que pudiera llegar a generar esta situación de manera involuntaria, sino que fue en un punto la afectación en donde, presuntamente, se puede dar por manos criminales”, explicó.

Por último, Castro informó que van a tener un consejo en el Puesto de Mando Unificado (PMU), que contará con la compañía de la Presidencia, el director nacional de Bomberos y el ministro de Ambiente, en el que van a socializar las estrategias para controlar el incendio forestal en el departamento de Boyacá.

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