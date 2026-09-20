Denuncian presunta agresión sexual contra estudiante dentro del INEM de Tunja

Los hechos habrían sucedido al interior de la institución educativa el pasado martes 15 de septiembre.

Tunja

Una familia denunció un presunto caso de agresión sexual contra una estudiante del Colegio INEM Carlos Arturo Torres de Tunja, hecho que, según el relato entregado a Caracol Radio, habría ocurrido el martes 15 de septiembre dentro de las instalaciones de la institución.

Por tratarse de una menor de edad, su identidad se mantiene bajo reserva. La familiar relató que la estudiante habría sido llevada mediante engaños hasta unas aulas de artes, donde presuntamente ocurrieron los hechos que posteriormente fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

“La niña, mediante engaños, fue llevada con el profesor de español hacia una de las aulas de artes, diciéndole que supuestamente estaban en coordinación. Ella bajó y estaba esperando el profesor de español, quien le dijo que lo acompañara a traer unas cosas”, indicó una de las familiares de la menor.

De acuerdo con el testimonio, la estudiante regresó posteriormente al salón donde tenía clase y se encontraba visiblemente afectada. Un compañero habría notado su estado y, ante la negativa de la joven de acudir a directivos o docentes, se comunicó con un familiar.

“Ella tenía clases con ese profesor, estaba llorando y estaba muy alterada. Uno de los compañeros le pregunta qué le sucede y ella no quería hablar. Después decide salir del salón y le comenta al compañero lo que estaba sucediendo”, agregó.

La familiar aseguró que ese mismo día acudieron al colegio y encontraron a la estudiante en medio de una crisis emocional. Según afirma, desde la institución se habría informado que se activaría la ruta correspondiente con la Policía de Infancia y Adolescencia.

Sin embargo, sostiene que ante la demora decidieron comunicarse directamente con las autoridades.

“Llegamos a la institución, nos encontramos con la niña, estaba muy alterada, temblaba y lloraba. Hablamos con coordinación y con el rector, quien supuestamente había hecho la ruta pertinente, pero pasó más de una hora y no llegaba la Policía”, dice.

La familiar agregó que, según lo que pudieron establecer en ese momento, tampoco había personal de psicología disponible en la institución, por lo que posteriormente se produjo la intervención de las autoridades policiales.

“Lo que se hizo fue por iniciativa propia llamar a la Policía. Ellos llegaron ya como una hora y media después de lo que había sucedido. Después fueron quienes activaron la ruta para que llegara la patrulla de Infancia y Adolescencia”, añadió.

Según la denuncia de la familia, la estudiante fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica y posteriormente se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Otro de los cuestionamientos expresados por la familiar está relacionado con que el docente señalado no fue detenido ese día. Según su versión, cuando finalmente llegaron las autoridades, los estudiantes ya habían terminado la jornada y el profesor había abandonado la institución.

“Eso es de inmediato, se activan las rutas y ellos llegan a capturarlo, pero como se demoraron tanto llegaron ya cuando los estudiantes habían salido. Ni siquiera el personal de seguridad del colegio sabía lo que estaba ocurriendo”, indicó.

La familia espera que la investigación permita esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. La denuncia corresponde a un señalamiento aún sujeto a investigación y no constituye por sí misma una decisión judicial sobre la responsabilidad del docente.