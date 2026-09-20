INEM de Tunja separa de sus funciones a docente tras denuncia por presunto abuso sexual

Directivos del plantel educativo indicaron, mediante un comunicado, que separaron de sus funciones al docente señalado de presunto abuso sexual.

Tunja

La Institución Educativa INEM Carlos Arturo Torres de Tunja se pronunció sobre la denuncia por un presunto caso de abuso sexual contra una estudiante menor de edad, ocurrido el pasado martes 15 de septiembre dentro de las instalaciones del plantel.

A través de un comunicado fechado el 19 de septiembre, la rectoría señaló que, una vez tuvo conocimiento de la situación, puso en marcha los protocolos establecidos para estos casos y coordinó acciones con las autoridades competentes.

“Ante la extrema gravedad de lo sucedido, la Rectoría activó de manera inmediata los protocolos de atención integral estipulados en la ruta de atención de Convivencia Escolar, trabajando en coordinación con el equipo de Orientación Escolar y las autoridades competentes en materia de protección de la infancia y de investigación judicial”, señala el comunicado.

Según informó la institución, también se adoptó una medida administrativa frente al docente señalado, quien fue relevado de manera preventiva y provisional de sus funciones de docencia directa frente a estudiantes.

“De manera simultánea, en el plano administrativo y con el propósito de salvaguardar la integridad de la afectada y de toda la población estudiantil, se notificó de forma oportuna a la Secretaría de Educación de la ciudad de Tunja y se procedió relevar de manera preventiva y provisional al docente implicado de sus funciones de docencia directa”, agregó.

El INEM indicó además que mantiene el acompañamiento a la estudiante y su familia, al tiempo que hizo énfasis en la protección de los derechos de los menores y en la presunción de inocencia del docente mientras avanzan las investigaciones.

“A nuestra estudiante afectada y a su núcleo familiar les manifestamos todo nuestro respaldo, solidaridad y consideración en estos momentos difíciles, disponiendo de las herramientas legales y humanas para su debido acompañamiento”, dice el documento.

Finalmente, la institución reiteró su rechazo frente a cualquier forma de violencia o vulneración de derechos dentro de la comunidad educativa y pidió a los estudiantes acudir a Orientación Escolar o Coordinación de Convivencia ante situaciones similares.

“Los directivos docentes rechazamos de forma categórica cualquier tipo de violencia, abuso o vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, reafirmando el principio de que las aulas de nuestra institución deben ser entornos protectores, seguros y garantes de la paz y el desarrollo integral de la juventud”, finalizó.