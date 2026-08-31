Tunja busca ser Distrito Histórico, Cultural y Estudiantil y el alcalde liderará gestión

El alcalde de Tunja Rafael Acevedo Pedroza se reunió con los delegados de los rectores que integran el Consejo Departamental de Educación Superior (CODES) / Foto: Prensa Alcaldía de Tunja.

Tunja

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, fue elegido como vocero ante la bancada boyacense del Congreso para impulsar el proyecto que busca que la capital del departamento sea reconocida como Distrito Histórico, Cultural y Estudiantil.

La iniciativa pretende retomar una propuesta que, según explicó el secretario de Educación Territorial de Tunja, José Alberto Moreno Villamil, se había intentado promover hace cerca de dos décadas. El propósito es avanzar hacia una modificación constitucional que otorgue a la ciudad una categoría especial y, con ella, mayores posibilidades de financiación.

“El alcalde Rafael Acevedo, en su visión de territorio y en su apuesta de ciudad, quiere dar énfasis al tema educativo que ha sido parte de la razón histórica de Tunja. En ese sentido ha venido construyendo una agenda con los rectores de las universidades en el CODES para trazar esa articulación”, señaló el secretario.

Según Moreno Villamil, la apuesta no se limita a conseguir una nueva denominación para la capital boyacense. La categoría de distrito permitiría acceder a recursos adicionales de la Nación, que serían incorporados al presupuesto municipal y podrían fortalecer diferentes sectores, especialmente la educación.

El secretario explicó que actualmente las transferencias nacionales para educación están concentradas principalmente en el pago de la nómina docente, mientras que los recursos destinados a calidad resultan insuficientes para responder a las nuevas necesidades del sistema educativo.

“Necesitamos tener más de lo que nos da la Nación, tener mucho más que la nómina de educación. No es solo pagar la nómina, es atender muchas apuestas de los nuevos tiempos y en ese sentido queremos construir esa agenda con las universidades”.

Entre las prioridades planteadas aparecen temas como inteligencia artificial, educación digital, nuevas tecnologías y una mayor articulación entre la educación media y las instituciones de educación superior.

Para avanzar en esta propuesta, la Alcaldía viene trabajando con universidades de la ciudad. De acuerdo con el funcionario, próximamente se desarrollará una reunión en la UPTC, con participación de equipos jurídicos de diferentes instituciones de educación superior, con el propósito de establecer tareas y acuerdos.

“El próximo jueves vamos a la UPTC con el equipo del consultorio jurídico de las otras universidades, de la Santo Tomás, de Universidad de Boyacá, de la UNAD, para establecer unos acuerdos y unas tareas de cara a ese proceso”.

Uno de los principales retos será conseguir el respaldo de los congresistas del departamento para sacar adelante el proyecto de acto legislativo. Desde la administración municipal se plantea que la propuesta debe convertirse en una iniciativa colectiva y no estar ligada a un sector político específico.

“Necesitamos toda la bancada, necesitamos rodear a la capital del departamento y hacer un esfuerzo colectivo y compartido. Aquí no podemos tener cálculos sobre X o Y sector, necesitamos que todos trabajemos por Tunja”.

La administración municipal y las universidades definirán inicialmente un cronograma de trabajo para consolidar la propuesta antes de llevarla ante los representantes y senadores del departamento.

Moreno Villamil estimó que en un plazo no mayor a 20 días o hacia finales de septiembre, el alcalde Rafael Acevedo Pedroza estaría adelantando el diálogo con la bancada boyacense para presentar y promover la iniciativa.

Además del proyecto de acto legislativo, la agenda contempla otras acciones para fortalecer el carácter estudiantil de Tunja, entre ellas ferias universitarias y estrategias para mejorar la conexión entre la educación media técnica y la educación superior.