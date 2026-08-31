Paciente de Úmbita denuncia demora en cirugía y teme perder la visión

Edwin Veloza asegura que ha pasado por varias instituciones y continúa esperando una solución de la Nueva EPS. Este fue su llamado a Caracol Radio.

Edwin Veloza, un joven de 27 años oriundo de Úmbita Boyacá, permanece en la Clínica La Samaritana de Bogotá a la espera de una cirugía por un desprendimiento de retina. El paciente llegó a esa institución después de ser remitido desde el Hospital San Rafael de Tunja y asegura que no ha podido acceder al procedimiento debido a dificultades con especialistas y equipos médicos.

Veloza relató que inicialmente acudió al Hospital San Rafael, donde fue valorado por oftalmología, pero no pudo continuar con la atención especializada. «...Ese día no contaban con el retinólogo. De ahí el oftalmólogo me remitió para la clínica La Samaritana...», explicó.

Ya en Bogotá, el paciente encontró una nueva dificultad. Según su relato, aunque la institución cuenta con un especialista en retinología determinados días de la semana, los equipos necesarios para realizar la cirugía están fuera de servicio. «...Los aparatos que necesitan para hacerme la cirugía están dañados...», afirmó.

El paciente aseguró que ha presentado derechos de petición y múltiples quejas ante la Nueva EPS, pero todavía no obtiene una solución. «...Yo necesito la cirugía urgente porque es el único ojo que me está sirviendo en este momento...», manifestó Veloza, quien advirtió que teme perder la visión mientras espera que se autorice su traslado a una institución donde puedan realizarle la intervención.

Veloza es un agricultor de Úmbita y tiene a su cargo a su familia. Papá, esposa e hijos y desde hace una semana no ha podido trabajar.