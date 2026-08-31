Boyacá pide al Gobierno Nacional más recursos para garantizar el PAE en 2027

Boyacá estima que necesitará más de $27.000 millones adicionales del Gobierno Nacional para garantizar el PAE durante 2027. Foto: PAE.

Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió que el departamento necesitará más de $27.000 millones adicionales del Gobierno Nacional para garantizar la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el próximo año y cuestionó la distribución de recursos para los territorios que ya alcanzaron el 100 % de cobertura.

Durante el Comité Técnico de Planeación del PAE, Amaya señaló que Boyacá ha tenido que incrementar significativamente su aporte para mantener la atención a los estudiantes. Según explicó, el departamento destinó cerca de $3.000 millones adicionales, lo que permitió superar los $61.000 millones de recursos propios destinados al programa.

“Desde que estamos gobernando, nunca hemos dejado de priorizar recursos y, además, he ejercido una supervisión que permita que los recursos de la alimentación escolar, que son sagrados, lleguen a todos los territorios”, afirmó.

El gobernador cuestionó que la política nacional priorice principalmente a los departamentos y municipios que incrementan su cobertura, mientras que territorios como Boyacá, que ya alcanzaron el 100 %, no recibirían incrementos proporcionales.

“Básicamente se ha castigado a quienes lo hemos hecho bien; es decir, se ha castigado la eficiencia”, sostuvo Amaya, quien agregó que el departamento está de acuerdo con mejorar las condiciones salariales de las manipuladoras de alimentos, pero considera que ese aumento debió estar acompañado de mayores recursos de la Nación.

De acuerdo con el gobernador, mientras Boyacá incrementó en más del 20 % su aporte, la Nación habría aumentado sus recursos en aproximadamente un 10 %, equivalente a unos $6.000 millones. Los municipios, por su parte, también realizaron un esfuerzo presupuestal cercano al 15 %, pasando de aportar entre $24.000 y $25.000 millones a cerca de $29.000 millones.

Amaya advirtió que, si el Gobierno Nacional no gira los recursos adicionales que requiere el programa para finalizar el año, el departamento tendría que destinar nuevamente recursos de libre destinación para cubrir el déficit.

“Si no llegan recursos adicionales del Gobierno Nacional, que son los $3.000 millones que se requieren, tendremos que desfinanciar algo más en el departamento, porque para nosotros el Programa de Alimentación Escolar es una máxima prioridad”, manifestó.

De cara a 2027, el gobernador anunció que buscará reunirse con la ministra de Educación y con la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) para plantear la situación financiera de Boyacá y solicitar un mayor reconocimiento al esfuerzo que realizan la Gobernación, las alcaldías y las instituciones educativas.

El mandatario defendió el modelo implementado en el departamento y aseguró que el PAE ha contribuido a garantizar la permanencia de los estudiantes, especialmente en municipios y veredas alejadas.

“Este programa ha sido ejemplo para Colombia, garantiza la permanencia en muchas entidades territoriales, sobre todo en municipios y veredas muy alejadas”, concluyó Amaya.