No hubo deficiencias estructurales en la gestión de cobro de impuestos: Secretaria de Hacienda

Luego de que la Contraloría de Bogotá anunciara fallas en el cobro de impuestos, los cuales habrían generado una afectación de más de $7.900 millones para Bogotá. La Secretaría de Hacienda se pronunció asegurando que siempre permitió todo el proceso de auditoria con el organismo de control.

Puede leer: Fallas en cobro de impuestos habrían generado una afectación de más de $7.900 millones para Bogotá

“Los 7.906 millones de pesos mencionados por la Contraloría de Bogotá, corresponden a 2.100 obligaciones de predial, vehículos e ICA causadas en las vigencias 2017, 2018 y 2019. Sobre estas obligaciones se realizaron exhaustivas gestiones de cobro, incluyendo 25.755 gestiones persuasivas y 2.210 coactivas, antes de proceder con la depuración contable. Es importante resaltar que estas deudas salieron de los registros contables del Distrito entre 2023 y 2025 al vencerse el término legal para exigirlas, un procedimiento habitual en cualquier entidad pública”, indicaron desde la Secretaría.

En ese orden de ideas, de acuerdo con la entidad, este hecho “no compromete ni cuestiona la gestión de cobro que hoy adelanta la Secretaría sobre el universo total de la cartera”.

Así las cosas, este monto representa aproximadamente el 0,06 % del saldo total de cartera del Distrito a diciembre de 2025 (12,5 billones de pesos), lo que indica que se trata de un hecho puntual y no de una debilidad estructural en la gestión de cobro.