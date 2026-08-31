“Les vamos a dar duro”: Éder arremete contra disidencias tras intento de atentado en Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, destacó el operativo de la Policía que permitió frustrar un posible atentado terrorista en la ciudad el pasado viernes 28 de agosto, durante la visita del presidente Abelardo de La Espriella.

El mandatario aseguró que, pese a la emergencia que atraviesa la ciudad por el terremoto, no bajarán la guardia frente al accionar de las disidencias de las Farc.

La reacción de Eder se dio luego de la captura de tres presuntos integrantes del frente Jaime Martínez, entre ellos, alias ‘Jordan’, quien, según las autoridades, transportaba cuatro barras de pentolita que serían utilizadas para atacar instalaciones de la Fuerza Pública en Cali.

“Los bandidos les vamos a dar duro. Esos sinvergüenzas asesinos, mientras nosotros en medio de este terremoto, pensando en la recuperación, están pensando en poner bombas y en reclutar niños y niñas”, dijo Éder.

El alcalde también celebró los golpes recientes de contra esta estructura y aseguró que continuarán trabajando para proteger a la ciudad.