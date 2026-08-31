Soldado asesinado en combates con disidencias Farc en zona rural de Tuluá, Valle

Un soldado profesional fue asesinado durante un combate entre el Ejército y las disidencias de las Farc en zona rural de Tuluá, centro Valle del Cauca.

El enfrentamiento ocurrió en el corregimiento de Santa Lucía, donde tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 10 adelantaban operaciones contra integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’. En medio de la acción también resultó herido un suboficial, quien fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a Cali.

El militar asesinado fue identificado como Jorge Arbey Díaz Arias. La Tercera División del Ejército confirmó el hecho y lamentó la muerte del uniformado, a quien describió como un militar que perdió la vida “en cumplimiento de la misión constitucional”.

La muerte del soldado se registra en medio de una serie de operaciones contra las disidencias en el departamento. En El Cerrito fue capturado un presunto cabecilla del Frente Adán Izquierdo, mientras que en Dagua un presunto integrante del frente Jaime Martínez fue dado de baja durante operaciones militares.

Las autoridades mantienen los operativos en diferentes zonas rurales del Valle del Cauca para contrarrestar la presencia y accionar de los grupos armados ilegales.