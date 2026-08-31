Cuatro sedes de la Policía en Quindío afectadas por el terremoto, entre ellas el comando en Armenia

Armenia

Cuatro estaciones de la Policía en cuatro municipios también resultaron afectadas por el terremoto en el departamento del Quindío, entre ellas la sede del comando de la institución en Armenia.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante explicó “tuvimos cuatro unidades policiales con una afectación significativa. Fue nuestro comando de departamento. En este momento ya estamos con las actividades previas para hacer efectiva la póliza de seguros. Nuestras visitas que hicieron por parte de ingenieros estructurales permitieron evidenciar que estructuralmente no tuvo una afectación mayor, sino de mampostería.

Tres estaciones adicionales a esa Montenegro, Quimbaya y Calarcá también sufrieron afectaciones, pero nada que ponga en riesgo y lo más importante que nos permita seguir garantizando el servicio de policía en todo el departamento

Ustedes ayudaron a mucha gente, pero internamente hubo uniformados que también resultaron afectados. ¿Cómo manejaron eso aquí en la policía?

Coronel: debo reconocerles a mis policías algo muy lindo. Gracias por ese servicio a la gente, que es nuestra prioridad. Inmediatamente ocurre el hecho y me dirijo hacia la sala de crisis, después de atender algunos lugares que requerían de que un policía estuviera ahí para acompañar y dar tranquilidad, empezamos a dar directrices. Porque se cayeron las comunicaciones telefónicas y eso colapsó.

Y agregó el oficial “A través de nuestros radios de comunicación, simplemente compañero, ayúdeme a saber cómo está mi familia, pero sigo en mi trabajo haciéndolo. Ya, compañero, no se preocupe, su familia está bien. Listo, había más motivación. Hay una comunicación asertiva porque hay una hermandad. Pero mis policías nunca olvidaron que tenían una comunidad que tenían que cuidar y que tenían que proteger.

Y lo demostraron y hoy me siento sumamente orgulloso de ese bonito trabajo que ellos hicieron, de ese sacrificio que hicieron, de no conocer muchas veces en qué estado está su familia, pero seguir trabajando por la seguridad y la tranquilidad de quienes lo necesitaban para la ciudad.