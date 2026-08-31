Lluvias mantienen aisladas a 700 familias en Guayabetal y restringen paso en 11 veredas

Colombia

Las lluvias de los últimos días mantienen las dificultades de movilidad en Guayabetal, Cundinamarca, especialmente en los sectores de El Ocal y Los Canes, donde el aumento de los niveles de los ríos Negro y Blanco y la acumulación de material han afectado las vías y estructuras de paso.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, cerca de 11 veredas presentan dificultades de acceso, situación que también tiene repercusiones para comunidades del municipio de Acacías, en el Meta.

William Eduardo Roso Vargas, director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, explicó que la movilidad permanece restringida en los dos sectores.

“Hoy estamos hablando que está restringida la movilidad tanto en El Ocal como en Los Canes por el aumento de la precipitación que se ha dado en las quebradas y en los ríos principales como el Negro y el Blanco del municipio de Guayabetal.”

Cerca de 700 familias estarían aisladas

Según el censo inicial reportado por las autoridades, alrededor de 700 núcleos familiares estarían afectados por las dificultades de movilidad en el sector de El Ocal.

“Estamos hablando inicialmente de un censo inicial de 700 núcleos familiares que estarían, entre comillas, aislados por no tener esa movilidad en el sector del El Ocal, con ocasión del incremento de las lluvias sobre el río Blanco y Negro en esta zona.”

La situación limita el ingreso de alimentos, insumos y otros elementos de primera necesidad para las comunidades de las veredas afectadas.

Gobernación anuncia maquinaria y vías alternas

Luego de una visita técnica realizada por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), Gestión del Riesgo y la Jefatura de Gabinete, fueron definidas nuevas acciones para atender la emergencia.

En El Ocal se dispuso:

Tres equipos de maquinaria del ICCU: dos de brazo largo y uno estándar.

Dos equipos de oruga.

Cerca de 10 volquetas con apoyo de la empresa privada.

Retiro de material acumulado bajo la estructura del puente.

Evaluación de una tarabita para transportar alimentos, víveres y enseres.

Además, las autoridades realizan el recorrido de una ruta alterna hacia Gutiérrez, que partiría desde El Ocal y pasaría por San Antonio, Conucos, Las Mesas y el sector Las Z, con el objetivo de determinar si puede ser habilitada para recuperar la movilidad de las comunidades.