Afinia reportó daños en la infraestructura eléctrica por lluvias y vientos huracanados / Mary Alejandra Fandiño

Las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados durante la tarde del sábado han generado afectaciones en la infraestructura eléctrica de varios municipios de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. La compañía activó de manera inmediata sus protocolos de atención y desplegó personal técnico en las zonas impactadas para adelantar las labores de inspección, reparación y restablecimiento seguro del servicio de energía.

Afinia, filial del Grupo EPM, informa que las fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados registradas en las últimas horas han ocasionado daños sobre las redes y la infraestructura eléctrica en varios municipios de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.

Una vez cesaron las lluvias, nuestras brigadas técnicas se desplazaron a los diferentes sectores afectados realizando las inspecciones y maniobras necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y en condiciones de seguridad.

Municipios afectados:

• En Cesar: Astrea y Chimichagua, Ariguaní, Sabanas de San Ángel y Nueva Granada, Bosconia, El Paso, Tamalameque y Pailitas.

• En Córdoba: San Pelayo, Cotorra, Lorica, San Antero, Momil, Purísima, San Bernardo del Viento, Cereté y Moñitos.

• En Bolívar: Pinillos, Santa Ana, San Juan Nepomuceno, Santa Isabel, Zambrano, Carmen de Bolívar, San Jacinto, Córdoba Tetón, María La Baja; Mompox, Simití, Gambote y Santa Rosa del Sur.

• En Sucre: Sincelejo, Corozal, Chalán, Colosó, Toluviejo, San Onofre, Morroa, San Antonio de Palmito, Betulia, El Roble y Coveñas.

Iniciado el domingo, se presentan afectaciones puntuales en diferentes municipios, asociadas a caídas de árboles sobre redes y postería, las cuales están siendo atendidas por nuestro personal operativo.

• En Bolívar: Corregimientos del Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y El Guamo.

• En Cesar: Chimichagua, Astrea; 5 sectores de Bosconia; sectores rurales de El Paso y Pailitas.

• En Córdoba: zona rural de San Antero, Momil y Cotorra.

• En Sucre: Zona rural de Sincelejo, San Antonio, Buenavista y San Antonio de Palmito

Recomendaciones a la ciudadanía durante y posterior a eventos climáticos asociados a lluvias:

- No manipular redes, postes o cables que hayan caído al suelo.

- Desconectar electrodomésticos durante las fluctuaciones.

- Reportar cualquier emergencia eléctrica a través de nuestros canales oficiales.

Afinia agradece la comprensión de la comunidad mientras avanzan las labores de atención de las contingencias ocasionadas por este evento climático.

La compañía reitera el llamado a atender las recomendaciones de seguridad y recuerda a los usuarios que, ante cualquier emergencia eléctrica, daño en las redes o requerimiento relacionado con el servicio, pueden comunicarse de manera gratuita a la línea de atención 115, disponible para recibir reportes como postes inclinados, cables caídos o cualquier situación que represente riesgo eléctrico, para brindar orientación oportuna.