Reykon estrena ‘Ulala’ tras lograr dos sold out en el Movistar Arena de Bogotá

Reykon presenta su nuevo sencillo ‘Ulala’, después de lograr dos fechas sold out en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más importantes del país.

Con esta canción, el artista retoma el reguetón que marcó sus primeros años de carrera y lo combina con sonidos urbanos actuales, en una propuesta que busca mantener su esencia mientras muestra su evolución musical.

Incluso antes de su lanzamiento oficial, el nuevo sencillo ‘Ulala’ ya había comenzado a llamar la atención en redes sociales, con más de 7.000 usos de su audio en plataformas como TikTok e Instagram.

El sencillo llega después de ‘Tal Para Cual’ y ‘La Culpa’, esta última canción con la que Reykon debutó en el Billboard Colombia Hot 100 y logró presencia en playlists de Spotify y diferentes charts radiales.

Este nuevo lanzamiento también marca un momento importante fuera de la música. En los últimos años, Reykon ha ampliado su presencia en espacios relacionados con la moda y el cine, compartiendo con figuras de estas industrias y fortaleciendo una proyección que busca llevar su carrera más allá de los escenarios musicales.

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Ahora, el artista se prepara para regresar al Movistar Arena de Bogotá los próximos 6 y 7 de noviembre, fechas en las que tendrá nuevamente un encuentro con sus seguidores después de conseguir el sold out de ambas presentaciones.

Además, este nuevo sencillo funciona como un adelanto de su próximo álbum, un proyecto que busca reunir diferentes etapas de su carrera y combinar la experiencia que ha adquirido durante sus años en la música con los sonidos que actualmente hacen parte de su propuesta.

Con este lanzamiento, Reykon apuesta nuevamente por una fórmula que mezcla nostalgia, reguetón y sonidos urbanos actuales, mientras continúa construyendo una nueva etapa en su trayectoria.