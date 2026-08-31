El Met canceló la exposición en honor a John Galliano por comentarios racistas y antisemitas de 2011

PARIS - JANUARY 21: Designer John Galiano Poses on the catwalk at the Christian Dior Fashion show, during Paris Fashion Week (Haute Couture) Spring-Summer 2008 at Polo de Paris on January 21, 2008 in Paris, France. (Photo by Toni Anne Barson/WireImage) *** Local Caption *** / Toni Anne Barson Archive

El Museo Metropolitano de Arte ha cancelado la retrospectiva de John Galliano, prevista del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028 y que iba a ser el tema central de la Gala del Met del próximo año.

Galliano, que habría sido el tercer diseñador de moda vivo en ser homenajeado por el Met, después de Yves Saint Laurent en 1983 y Rei Kawakubo en 2017, publicó un comunicado en Instagram y anunció su decisión de retirar la retrospectiva en medio de la polémica por antiguas declaraciones racistas.

¿Qué dice la publicación de John Galliano?

“Tras mucha reflexión y conversaciones con todos los implicados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no tenga lugar en este momento”, escribió Galliano en un comunicado.

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“Sigo siendo plenamente responsable del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular del daño que causé a las comunidades judías y asiáticas, y lo lamento profundamente”, añadió Galliano.

“Entiendo que una verdadera reparación no se logra con una exposición, un reconocimiento institucional o un solo gesto público. Es una responsabilidad continua, demostrada a través de la escucha, el aprendizaje y la conducta personal a lo largo del tiempo. No quiero que el debate en torno a mí ponga al Met en una posición difícil ni desvíe la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute. También reconozco y respeto que una exposición en honor a mi obra resultaría dolorosa para algunos”, finalizó.

Días antes, The New York Times informó sobre la polémica en torno al Met por su decisión de homenajear al diseñador de moda a pesar de sus anteriores controversias relacionadas con comentarios racistas.

¿Qué dijo el Met?

“Tras conversaciones con John Galliano, hemos decidido, de común acuerdo, no seguir adelante con la exposición”, añadió Max Hollein, director ejecutivo del Museo Metropolitano de Arte.

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¿Por qué fue condenado John Galliano?

Galliano fue condenado por un tribunal francés por un delito de odio en 2011 por sus comentarios antisemitas públicos.

En febrero de 2011, Galliano insultó a una pareja francesa con comentarios antisemitas y racistas contra los asiáticos, lo que derivó en su condena.

También fue destituido de sus cargos en Christian Dior y en su propia marca.