Baloncesto femenino del Valle ganó la plata y clasificó a los Juegos Nacionales 2027

La Selección Valle de baloncesto femenino 5x5 aseguró su clasificación a los Juegos Nacionales Córdoba-Sucre 2027 y cerró su participación en el Torneo Clasificatorio con la medalla de plata. El equipo vallecaucano llegó invicto hasta la final, pero cayó 62-52 frente a Antioquia en un partido disputado en el coliseo Iván de Bedout.

El clasificatorio reunió hasta el sábado 29 de agosto a 13 delegaciones de diferentes regiones del país, que buscaban uno de los cuatro cupos disponibles para la máxima cita del deporte colombiano. Además del Valle y Antioquia, Huila y Cundinamarca consiguieron su clasificación.

El equipo vallecaucano integró el Grupo B junto a Bogotá, Meta, Norte de Santander, Cesar, Casanare y San Andrés. En su debut tuvo una contundente presentación y derrotó 80-36 a Norte de Santander.

El camino continuó con una nueva victoria en los cuartos de final, esta vez 65-40 sobre Atlántico, resultado que acercó al Valle a su objetivo de conseguir el tiquete a los Juegos Nacionales.

En la siguiente instancia, las vallecaucanas volvieron a imponerse, esta vez 73-40 frente a Huila, para conseguir su clasificación a la gran final del torneo y asegurar uno de los cupos a Córdoba-Sucre 2027.

El duelo por el título enfrentó a Valle y Antioquia en un partido parejo y con varios momentos de tensión. Las vallecaucanas tuvieron el control del marcador durante algunos pasajes del último cuarto, pero no lograron sostener la ventaja.

Los errores en ataque y varias pérdidas de balón terminaron siendo determinantes en el tramo definitivo. Antioquia aprovechó el momento, remontó el partido y terminó imponiéndose 62-52 para quedarse con el oro.

El seleccionado vallecaucano cumplió el principal objetivo del clasificatorio: asegurar su presencia en los Juegos Nacionales Córdoba-Sucre 2027, donde volverá a competir por las medallas del baloncesto femenino.