Pedro Sánchez, del gobierno de España, enfrenta crisis política por masiva migración en Ceuta

El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez enfrenta una dura crisis política que se ha visto agravada debido a la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva de 80.000 migrantes procedentes de Marruecos.

Aunque la mayoría de los migrantes regresó en las primeras 48 horas, un mes después la ciudad autónoma se encuentra al límite con miles de personas atrapadas durmiendo en la calle. El gobierno calcula que todavía quedan vagando por las calles unos 5000 migrantes, lo que ha derivado en violentos disturbios, fuertes protestas vecinales y un tenso debate político nacional.

Miles de vecinos han salido masivamente a las calles con lemas como “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. Exigen una política fronteriza ordenada, seguridad ciudadana y soluciones inmediatas al Gobierno central. Muchos vecinos de Ceuta denuncian que el gobierno les ha abandonado y que la situación de inseguridad que vive la ciudad es vergonzosa.

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