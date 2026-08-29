Venezuela anuncia inversión de 100 mil millones de dólares tras acuerdo energético con EE.UU., imagen de referencia - Getty Images / themotioncloud

Luego del anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo con Venezuela para duplicar las reservas petroleras del país norteamericano, el gobierno que lidera Delcy Rodríguez emitió un comunicado.

En el texto señala que, “el acuerdo permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados. Se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100 mil millones de dólares y más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado”.

Según Rodríguez, este dinero se destinaría a “la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales”.

Tanto Trump como Rodríguez calificaron este acuerdo de “histórico”.

En el comunicado, Rodríguez agradece al presidente de Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio.