¿Veto a Alirio Uribe? Así fue la reunión donde Petro dio guiño a las candidatas del Pacto al CNE

Reza el refrán que el pan se puede quemar en la puerta del horno y en política, más que un dicho, esa frase parece ley. Pese a que se daba por hecho que los dos postulados del Pacto Histórico para el Consejo Nacional Electoral serían la exsuperintendente Cielo Rusinque y el exrepresentante Alirio Uribe, una reunión de bancada liderada por el expresidente Gustavo Petro cambió los planes, a pocas horas de la votación.

En el encuentro, el exmandatario y los congresistas llegaron a un acuerdo: él postularía uno de los candidatos y el otro sería puesto por la bancada. Así las cosas, el primer nombre que se confirmó fue el de Rusinque, respaldada por Petro, quien en la práctica terminó definiendo también el segundo cupo.

Aunque las mayorías estaban con Alirio Uribe, fuentes informadas, que estuvieron en la reunión, le contaron a 6AM W que Petro se opuso a que él fuera elegido. Según varios congresistas consultados, el expresidente no escondió su malestar con ese nombre, porque consideró que, si bien lo “aprecia”, debió tener un rol más activo en la defensa de los votos del Pacto en las pasadas elecciones, donde el exmandatario ha sostenido que hubo un supuesto fraude, aún no comprobado por las autoridades.

Por cuenta de ese reclamo, hubo una especie de veto a Uribe, quien ha sido una voz destacada del petrismo y es considerado un hombre cercano al senador Iván Cepeda. El tema no cayó bien entre los congresistas cercanos al exrepresentante, que consideraron la decisión como injusta. Aún así, la aceptaron.

Ante ese escenario, Petro intentó que fuera entonces William Villanueva, un abogado que fue protagonista en las denuncias sobre irregularidades en la pasada elección presidencial. El aspirante fue descartado ya que, conforme al criterio jurídico de varios, estaría próximo a la edad de retiro forzoso.

Así las cosas, se impuso el criterio de elegir a dos mujeres. Además de Rusinque, la otra candidata del Pacto será Ana Jimena Bautista, pese a la inconformidad de buena parte de los asistentes, empezando por la senadora Carolina Corcho, cuyo candidato era Gabriel Bustamante.

En medio de la división, el Pacto intenta conseguir votos para tener un tercer cupo, el cual quedaría en manos del exembajador Guillermo Rivera.

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