CTI de la Fiscalía investiga corona fúnebre dejada en sede de Restitución de Tierras en Santa Marta. Foto: Captura de video

El CTI de la Fiscalía adelanta la investigación para esclarecer el hallazgo de una corona fúnebre en la sede de la Unidad de Restitución de Tierras en Santa Marta.

El arreglo fue encontrado al inicio de la jornada laboral y tenía un mensaje que decía: “Equipo indígena Q.E.P.D. P/M”. La Policía también participa en las labores de verificación para determinar las circunstancias en las que fue dejado el elemento.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, una mujer habría dejado la corona en la terraza de la sede. La persona habría utilizado gorra, gafas oscuras, tapabocas, blusa azul y buzo negro.

Los investigadores analizan diferentes hipótesis para establecer si el hecho estaría relacionado con alguno de los procesos que adelanta la Unidad de Restitución de Tierras en el departamento.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer el origen del mensaje. Dentro de las verificaciones se busca determinar si el hecho podría guardar alguna relación con procesos de restitución que involucran a comunidades indígenas en el Magdalena. Por ahora, no existe confirmación oficial de que la corona esté relacionada con un caso específico

El CTI trabaja en la revisión de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan identificar a la persona que llevó la corona y determinar las circunstancias del hecho.

Por ahora, no hay responsables identificados ni capturas por este caso. Las autoridades continúan recopilando información para establecer si se trató de una amenaza y quién sería el destinatario del mensaje.