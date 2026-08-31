Droga, armas y vehículo incautado: el operativo contra ‘Los del Sur’ en Piedecuesta, Santander

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Fiscalía y la Policía permitió la captura de cuatro personas que serían presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizada ‘Los del Sur’ u ‘Oficina del Sur’, en el municipio de Piedecuesta, Santander.

El procedimiento fue adelantado por tropas del Gaula Militar Chicamocha, en coordinación con el CTI de Piedecuesta y la Policía Nacional, luego de labores de investigación y seguimiento que llevaron a la realización de una diligencia de allanamiento y registro.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego, seis cartuchos calibre 38 largo y dos cartuchos calibre 7,62 milímetros. También fueron encontrados cerca de 655,9 gramos de marihuana y 48,2 gramos de cocaína y sus derivados, además de dinero en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

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En el procedimiento también fue recuperada una motocicleta que tenía reporte por hurto.

Entre los capturados se encuentra un hombre conocido con el alias de ‘Hitachi’, quien, junto con los demás detenidos, es investigado por su presunta relación con el tráfico de estupefacientes y el uso de motocicletas hurtadas para movilizarse y, al parecer, facilitar la comisión de actividades ilícitas.

Las autoridades también indagan si estas personas tendrían alguna participación en hechos de homicidio registrados recientemente en Piedecuesta.

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Los cuatro capturados y los elementos encontrados quedaron a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y receptación.

El Ejército señaló que este resultado busca afectar las fuentes de financiación y la capacidad logística de estructuras delincuenciales que operan en Santander.