Santander, el primer departamento en firmar alianza territorial con el ICETEX en el actual gobierno

El departamento de Santander será el primer departamento del país en firmar una alianza territorial con el ICETEX, en el gobierno de Abelardo de La Espriella, para apoyar la permanencia de estudiantes de educación superior, según anunció Richard Caicedo, presidente de la entidad, desde Bucaramanga.

El funcionario destacó la decisión del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, de destinar recursos del presupuesto departamental para respaldar a los estudiantes que enfrentan dificultades económicas durante su formación universitaria.

Caicedo señaló que el apoyo no debe concentrarse únicamente en facilitar el acceso a la educación superior, sino también en garantizar que los jóvenes puedan mantenerse en las universidades. Entre las dificultades que enfrentan algunos estudiantes mencionó la falta de recursos para vivienda, alimentación y transporte.

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Actualmente, el ICETEX registra 167 mil beneficiarios, mientras que en Santander son cerca de 27 mil los estudiantes beneficiados. A nivel nacional, la entidad reporta que 5.800.641 colombianos han recibido crédito educativo a través del ICETEX.

El presidente del ICETEX indicó que el fondo en administración que se establecerá con Santander busca contribuir al crecimiento del talento humano y fortalecer el acceso y la permanencia en la educación superior del departamento.