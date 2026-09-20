MinAmbiente prepara plan para “frenar” el impacto de los hipopótamos en el Magdalena Medio

El anuncio fue realizado por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, luego de una reunión en la que participaron representantes de Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, la Gobernación de Antioquia, el Instituto Alexander von Humboldt y las áreas técnicas del Ministerio.

Según Arjona, el propósito es definir acciones sustentadas en evidencia científica para disminuir el impacto de esta especie sobre las poblaciones nativas y reducir los riesgos asociados a su presencia en los territorios.

“De aquí va a salir un plan de acción respaldado con toda la ciencia disponible para poder llegar a mecanismos que nos permitan disminuir el impacto que está teniendo en las poblaciones nativas de fauna esta especie invasora”, señaló el ministro.

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La estrategia planteada por el Gobierno contempla tres frentes: la protección de los cuerpos de agua, la conservación de la biodiversidad y la protección de las comunidades que conviven con la presencia de estos animales.

La reunión se da en medio de la expansión de los hipopótamos por el Magdalena Medio, una situación que ha generado preocupación por sus efectos sobre los ecosistemas y la fauna nativa. El Ministerio indicó que continuará trabajando con las autoridades ambientales y las entidades científicas para definir las medidas que harán parte del plan de acción.