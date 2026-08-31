“No son de nuestra propiedad”: Metrolínea se defiende por buses quemados en Girón y Piedecuesta

Metrolínea S.A. respondió a los cuestionamientos por los vehículos que permanecen ubicados en los portales de Girón y Piedecuesta y aclaró que estos automotores no son de su propiedad ni han pertenecido a la empresa.

Según explicó el sistema de transporte, los vehículos pertenecieron al concesionario Metro Cinco Plus S.A., sociedad que actualmente se encuentra en liquidación judicial por orden de la Superintendencia de Sociedades.

La entidad señaló que los días 30 y 31 de marzo de 2026 se realizó una diligencia de secuestro de bienes, por lo que los vehículos quedaron bajo las decisiones que adopte el liquidador designado dentro del proceso judicial.

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Metrolínea sostuvo que, jurídicamente, no puede retirar, disponer o enajenar los automotores. “Metrolínea S.A. no tiene sobre ellos derecho de propiedad ni facultad de disposición, retiro o enajenación”, señaló la empresa.

La entidad advirtió que intervenir directamente sobre estos bienes podría constituir una intromisión en un proceso judicial que continúa en curso.

Han pedido retirar los vehículos

Aunque reconoce que no tiene facultades para disponer de los automotores, Metrolínea aseguró que no se ha quedado de brazos cruzados frente a la situación. La empresa afirmó que ha solicitado de manera formal y reiterada tanto a la Superintendencia de Sociedades como al liquidador de Metro Cinco Plus el retiro de los vehículos, con el propósito de recuperar la disponibilidad de la infraestructura de los portales.

Mientras se resuelve la situación jurídica, Emiro Castro, gerente de la entidad, indicó que también reforzó las medidas de seguridad en estas instalaciones mediante cerramientos perimetrales, coordinación con las autoridades y denuncias penales por los hechos ocurridos.

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Manifestó además que están dispuestos a entregar a las autoridades toda la información y documentación que sea requerida para esclarecer lo ocurrido.

La entidad reiteró que respeta las competencias de las autoridades judiciales, fiscales y administrativas y pidió que se avance en el esclarecimiento integral de los hechos.