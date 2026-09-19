Alcalde de Girón pide intervención del Gobierno Nacional ante situación de seguridad en Palogordo

El alcalde de Girón en Santander, Campo Elías Ramírez, pidió al Gobierno Nacional intervenir de manera directa ante la situación de seguridad que se viene presentando en el municipio y que, según indicó, está relacionada con hechos que actualmente involucran al centro penitenciario de Palogordo.

Durante un Consejo de Seguridad, el mandatario señaló que existe preocupación en sectores como las veredas Palogordo, Chocoita, Chocoba, Acapulco y Barbosa, además de Ciudadela Nuevo Girón y otras zonas del municipio.

Ramírez solicitó que el Consejo de Seguridad tenga una atención de carácter nacional, con participación del Ministerio del Interior y la Presidencia de la República.

“Para nosotros es de importancia elevar esta solicitud a orden nacional, que el Consejo de Seguridad pase a ser en atención nacional por parte del Ministerio del Interior y de Presidencia de la República en nuestro municipio”, señaló.

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El alcalde también reiteró su respaldo a la Policía y al Ejército Nacional y pidió que estas instituciones cuenten con las herramientas necesarias para atender la situación de seguridad.

La administración municipal indicó además que tendrá en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo relacionadas con las alertas tempranas emitidas para Girón.