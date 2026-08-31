La academia escribe la historia del Atlético Bucaramanga: “El rugir de un sueño”

Bucaramanga

La comunidad Jesuita que regenta el colegio San Pedro Claver promovió las primeras prácticas del deporte en Bucaramanga, en especial del atletismo, el baloncesto y el fútbol a inicios del siglo XX. Raúl Mauricio Prada Solano, historiador de la Universidad Industrial de Santander, UIS y estudiante de una maestría en Comunicación Social de la Universidad de La Rioja de España habla de ese pasaje que hace parte del libro “El rugir de un Sueño. Historia del Atlético Bucaramanga”, editado por la misma institución y que se lanzó en Ulibro, la feria de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.

“Se abordan los primeros registros de prácticas deportivas; las primeras participaciones de Santander en juegos nacionales; el rol de Bucaramanga como sede de este evento; la llegada del fútbol amateur; el inicio de la era profesional; la construcción del estadio y fenómenos como la conexión que hay entre la sociedad y las barras bravas”, informó Prada Solano.

El libro es una investigación de varios meses de historiadores graduados de la UIS; los autores de la obra son Víctor Manuel Peña Melo; Yezid David Sequeda Garrido, Fabián Snneider Solano Pico y Raúl Mauricio Prada Solano.

En la obra se cuenta el surgimiento de la Unión Deportiva, la asociación que promovió la práctica del deporte luego del aporte de los jesuitas. “No era bien vista la práctica del deporte en la sociedad bumanguesa por el atuendo de los atletas y porque las actividades se desarrollaban en las calles”, aseguran los historiadores de la UIS.

El trabajo de los investigadores de la UIS encontró que los primeros futbolistas profesionales de la región tenían que ganarse la vida trabajando en diversos oficios lo que se conoce como el “amateurismo marrón”. “Los periodistas de la época tenían que ir hasta los talleres, a las carpinterías y no al estadio para entrevistar a los ídolos de la época”, relata Prada Solano.

El libro fue presentado en la Tarima Independiente de la feria en Neomundo. Está disponible para la venta en el stand de la UIS y en la “Tenda Universitaria en el campus de la institución.