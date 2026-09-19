UIS advierte que bloqueo pone en riesgo ceremonias de grado del 23 y 24 de septiembre en Bucaramanga

Desde la Universidad Industrial de Santander - UIS, informan que las ceremonias de grado programadas para los próximos 23 y 24 de septiembre de 2026 podrían verse afectadas por el bloqueo que actualmente se registra en el edificio Administración 1.

De acuerdo con un comunicado oficial, desde la Secretaría General confirman que el bloqueo es realizado por un grupo de personas que se identifican como estudiantes de la institución y ha impedido el ingreso del personal encargado de varios procesos administrativos indispensables para las ceremonias.

Entre estas labores se encuentran la elaboración, impresión, firma y organización de los diplomas y las actas de grado, trámites que, según la Universidad, no han podido desarrollarse con normalidad.

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La institución advirtió que esta situación pone en riesgo el cumplimiento oportuno de dichas actividades y, por tanto, la realización de las ceremonias en las fechas que estaban previstas.

“La Institución no puede garantizar la realización de las ceremonias de graduación programadas para los días 23 y 24 de septiembre de 2026 en las fechas inicialmente previstas”, señaló la Secretaría General.

La Universidad enfatizó que la situación es ajena a su voluntad y decisiones institucionales y que está afectando directamente el desarrollo de actividades administrativas necesarias para los grados.

Por ahora, no se ha anunciado una nueva fecha para las ceremonias. La Secretaría General indicó que mantendrá informada a la comunidad universitaria sobre cualquier modificación relacionada con las fechas y condiciones para su realización.