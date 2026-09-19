1.200 policías custodian la celebración de Amor y Amistad en el área metropolitana de Bucaramanga

Más de 1.200 uniformados estarán desplegados durante la celebración de Amor y Amistad en Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija y Los Santos, como parte del dispositivo de seguridad preparado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El operativo incluye uniformados de las diferentes especialidades que estará en zonas comerciales, establecimientos abiertos al público, lugares de entretenimiento, vías y sectores donde se concentre la ciudadanía, con el objetivo de prevenir hechos que puedan alterar la tranquilidad durante el fin de semana.

Uno de los focos estará en la prevención de la violencia intrafamiliar y las violencias basadas en género. Los equipos especializados realizarán labores de sensibilización y orientación y, cuando sea necesario, activarán las rutas de atención para las víctimas.

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La Policía también anunció que sus uniformados podrán intervenir mediante mediación policial ante conflictos de convivencia, buscando evitar que discusiones o situaciones de intolerancia terminen en agresiones.

“Invitamos a todos los ciudadanos a celebrar con respeto, tolerancia y responsabilidad, porque la convivencia también se construye con nuestras decisiones cotidianas”, señaló el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Recomendaciones para la celebración

Las autoridades hicieron además un llamado a quienes consuman bebidas alcohólicas para que no conduzcan bajo sus efectos y opten por transporte público, conductor elegido u otra alternativa segura.

En materia de seguridad digital, la Policía recomendó tener precaución con las compras por internet habituales durante esta fecha, verificando los sitios y perfiles antes de realizar pagos y evitando entregar información bancaria mediante enlaces sospechosos.

La institución recordó que ante una emergencia o alteración de la convivencia está disponible la línea 123, mientras que los ciudadanos pueden entregar información relacionada con hechos delictivos a la línea contra el crimen 314 358 7212, bajo reserva.