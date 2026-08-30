Alfredo Arias se molesta y abandona la rueda de prensa del Junior: “En un año gané dos títulos”

Junior de Barranquilla sigue atravesando una crisis de resultados. El conjunto Tiburón ganó su último partido en los 90 minutos en la final ida de la Liga Apertura ante Nacional. Sin contar el juego de vuelta, en el que posteriormente se coronó con el título, llegó a 7 encuentros sin sumar de a tres, situación que los tiene en el puesto 17 de la tabla con apenas 2 unidades.

El más reciente encuentro del cuadro barranquillero fue el empate 1-1 ante Santa Fe en calidad de local. El equipo local pudo haberse quedado con el triunfo partiendo del gol de Luis Muriel al minuto 66, pero sobre el 88 hubo un descuido en una pelota parada y Franco Fagúndez empató para el cuadro bogotano.

Alfredo Arias se molestó y abandonó la rueda de prensa

El entrenador uruguayo se ha llevado todas las críticas en esta nueva campaña. Si bien cuenta con el colchón de los dos títulos logrados recientemente, gran parte de la afición está pidiendo su salida.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Arias se molestó cuando le preguntaron una vez más sobre si no debería dar un paso al costado. Tras responder y respaldarse de los resultados conseguidos con los títulos, abandonó la rueda de prensa y dejó solo al capitán, Fabián Ángel.

“Tengo contrato, tengo trabajo. Agradezco que me trajeron, creo he hecho un trabajo serio, he sido honesto, he sido digno. En un año ganamos dos títulos y yo estuve ahí. Aunque no quieran mirarlo y taparlo. Cuando llegué había 10 títulos y en un año gané dos títulos. Mi trabajo no es sacarme ni ponerme, es entrenar a un equipo y tratar de hacerlo ganar. El semestre pasado y el anterior estuvimos en problemas, yo vine acá también, y dije que todavía había que tener lugar. Yo hago un trabajo digno, honesto, soy técnico, entreno todos los días, trabajo”, señaló.

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Otras respuestas de Alfredo Arias

Dolor por el resultado: “Estamos igual de tristes y preocupados. A nosotros más que nadie, los que protagonizamos esto y los que somos directamente responsables, nos duele que se nos escape un resultado de esta manera. Esta vez injustamente, porque hicimos más para ganar, tuvimos las oportunidades ante un rival que prácticamente nunca pierde, que siempre saca puntos, y lo controlamos. Estamos en esa dinámica negativa en la que cualquier roce te hace daño y te duele”.

La no expulsión en Santa Fe: “Este partido no debió desarrollarse 11 contra 11. Hay una lesión grave en la que se deberá hacer una resonancia a nuestro jugador y que si el árbitro no lo ve, está el VAR para ayudarlo. No entiendo la razón por la que no es expulsión. Eso nos está pasando, pero no ahora, nos viene pasando. De lo otro nos hacemos cargo nosotros. Hay que trabajar más”.

El enojo de la ciudad: “Esto es ganar. El enojo que tiene la ciudad, el hincha, la crítica que se recibe, es por no ganar. Esforzarse se esfuerza el equipo. Es parte de este juego y del rol del hincha enojarse, pero el equipo quiere ganar, se esfuerza y el día de Millonarios hizo los méritos, hoy también. La hinchada tiene el rol del hincha, que quiere ganar y la confianza la recuperamos ganando. Acá hay que venir a ganar. Lo logramos dos semestre, estamos ahora en los primeros cinco semestre y no hemos podido. Tengo confianza y fe, tengo fuerza. No hay otra que seguir entrenando e intentándolo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

El próximo partido del conjunto Tiburón será contra Jaguares el sábado 5 de septiembre desde las 8:20 p.m. Un nuevo resultado adverso casí que asegura su salida del cuadro barranquillero.