Del Quindío, nuevo comandante de la Policía del departamento, coronel Gustavo Morales

Armenia

El departamento del Quindío tiene nuevo comandante de la Policía, se trata del Coronel Gustavo Morales que llega procedente de la unidad nacional de inteligencia para enfrentar los delitos de homicidios, tráfico de drogas y hurtos en esa región.

Ante los anuncios del gobierno nacional de cambios en la mayoría de los comandos de la Policía en el país, el Quindío también tiene cambios, luego de siete meses, el coronel Carlos MArio Bustamante deja el cargo de comandante de la Policía, Quindío y ahora estará en Bogotá en la subdirección nacional de carabineros.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el nuevo comandante “yo soy el coronel Gustavo Alberto Morales Tavares, oriundo de esta región, orgullosamente cuyabro y estoy a su disposición”

¿Con qué expectativas llega a la región para dirigir el comando de la policía?

Coronel: tengo un doble compromiso, como policía, pero también como quindiano. Entonces vengo a trabajar fuertemente para garantizar la convivencia y la seguridad de mis paisanos.

Vamos a reforzar las capacidades de inteligencia, una especial que conozco bastante bien de nuestra Policía Nacional y obviamente todo esto enfocado a disminuir los índices delincuenciales, los factores de riesgo social que están afectando a las diferentes comunidades.

Experiencia en Inteligencia Policial

Coronel: la mayor parte de mi carrera en la Policía Nacional la he desempeñado en el servicio de inteligencia. También he tenido la oportunidad de conocer el mundo y el ámbito académico en la formación de los futuros oficiales. Estuve como subdirector de la Escuela de Cadetes y últimamente me he desempeñado como jefe de la oficina de control interno de la policía, o sea, que conozco muy bien los procesos de auditoría.

¿Cómo se ve el Quindío desde afuera y ahora que está aquí?

Coronel: me siento muy orgulloso de ser quindiano. Siempre nos destacan el civismo, esa amabilidad, ese don de gentes, esa cercanía para atender al foráneo. Entonces, creo que es algo que debemos seguir fortaleciendo, seguir destacando y obviamente no podemos perder esa esencia, ese ADN que nos caracteriza a los quindianos.

Continuar el trabajo del coronel Bustamante

Coronel: Mi compañero, el coronel Carlos Bustamante, que me está entregando en este momento, pues deja bastante trabajo adelantado, sobre todo en lo que es la caracterización de la criminalidad. Hay bastantes procesos en marcha y seguramente vamos a dar prontamente resultados operacionales muy importantes.

Los retos del nuevo comandante de la Policía, Quindío

Coronel: los retos, primero que los quindianos se sientan tranquilos. Sé que hay una preocupación muy grande y una percepción de inseguridad, específicamente por el consumo de estupefacientes, también por los habitantes de calle y obviamente pues hay que decirlo que en el tema de homicidios y lesiones personales pues tenemos unas cifras que debemos a trabajar fuertemente para contenerlas y Dios permita que podamos disminuirlas.

Armenia

Coronel: sabemos de 11 organizaciones, por lo menos hablo en el caso del municipio de Armenia, organizaciones criminales que están dedicadas al microtráfico y obviamente estas organizaciones con los habitantes de calle, los están instrumentalizarlos a través del consumo y obviamente eso genera situaciones de convivencia muy complicadas y nos están generando lesiones personales y homicidios.