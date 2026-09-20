Corredores Seguros y sobrevuelos acompañan la celebración de Amor y Amistad en Cali y el Valle

Operativos en el Valle del Cauca el fin de semana de Amor y Amistad / Foto: Policía Valle

Este fin de semana se desarrolla un amplio dispositivo de seguridad cuando se celebra el día de Amor y Amistad, con el que las autoridades buscan garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes y, al mismo tiempo, impulsar la actividad turística y comercial en los municipios.

La estrategia contará con cerca de 4 mil policías, presencia de la Fuerza Pública en las principales vías, Corredores Seguros y sobrevuelos del Raptor, como parte de las acciones de vigilancia y prevención.

“Queremos invitar a todos los vallecaucanos para que salgan a visitar nuestros municipios, a que reactivemos juntos el turismo. Habrá un gran despliegue en nuestra Fuerza Pública; policías y soldados acompañarán, a través de la estrategia de Corredores de Seguros, las principales vías”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

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El funcionario explicó que este trabajo se desarrollará de manera coordinada con las administraciones municipales, con el propósito de facilitar la movilidad y fortalecer las condiciones de seguridad durante una fecha que representa una oportunidad para la reactivación económica del departamento, luego del terremoto del pasado 10 de agosto.

En los llamados Corredores Seguros estarán desplegados más de 200 uniformados, quienes realizarán labores de prevención y control, especialmente en las zonas con mayor movilidad durante el fin de semana.

“Les recordamos a los ciudadanos sobre la importancia del buen comportamiento, el consumo responsable de licor, el uso responsable del espacio público y estar siempre acompañados en familia y ante cualquier irregularidad siempre por supuesto la comuniquen a nuestra Policía, a nuestro ejército a través de las líneas habilitadas como la 123”, recalcó Londoño.

Uno de los puntos que tendrá un dispositivo especial será Cartago, debido a las elecciones atípicas para escoger alcalde que se realizarán este domingo 20 de septiembre. Para esta jornada, las autoridades dispondrán de 305 policías, quienes estarán encargados de acompañar el proceso electoral y reforzar la seguridad en el municipio.

Operativos en Cali el fin de semana de Amor y Amistad / Foto: Policía Metropolitana de Cali Ampliar Operativos en Cali el fin de semana de Amor y Amistad / Foto: Policía Metropolitana de Cali Cerrar

En Cali y su área metropolitana también se desarrolla un amplio dispositivo de seguridad este fin de semana. Con el despliegue de más de 1.700 uniformados, con presencia en centros comerciales, zonas gastronómicas, sitios turísticos y corredores viales.

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La estrategia incluye el acompañamiento de la Patrulla Púrpura y controles de Infancia y Adolescencia. La vigilancia también estará apoyada por el helicóptero Halcón y drones.

“La Policía Nacional en la ciudad de Cali ha implementado el Plan Arcángel. Este, diseñado con el fin de cubrir los sitios estratégicos de la ciudad: zonas gourmet, discotecas, asimismo zonas bancarias y principales ejes viales. ​Toda la capacidad de inteligencia e investigación judicial, así como la Patrulla Púrpura y el grupo GAULA, estarán dispuestos para atender los requerimientos ciudadanos”. Dijo el coronel Adrián Ramos, jefe del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Cali,

El operativo se extenderá a Candelaria, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo, como parte de las acciones para prevenir hechos de violencia y garantizar una celebración segura de Amor y Amistad.