Pascual Guerrero se prepara para volver a recibir fútbol tras el terremoto

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que el Pascual Guerrero se encuentra en buenas condiciones estructurales y que se trabaja para que allí se retomen los partidos de fútbol. Aunque el escenario tuvo algunas afectaciones menores, ya fueron atendidos daños en el sistema hidrosanitario y los baños, mientras avanzan trabajos en la iluminación.

Sin embargo, todavía se evalúan algunos sectores de la infraestructura, entre ellos zonas de mampostería, palcos y vidrios afectados. Por esta razón, la definición de las tribunas que podrán recibir espectadores dependerá de las evaluaciones técnicas y de las condiciones de seguridad para el ingreso del público.

“Sí se va a poder jugar con público en el Pascual Guerrero para el partido del América. Esperamos que este jueves pueda haber partido normal en el Pascual Guerrero”, aseguró Eder.

La situación es diferente en otros escenarios deportivos de la ciudad. Uno de los casos más complejos es el velódromo Alcides Nieto Patiño, que sufrió daños graves en la estructura de su cubierta y permanecerá cerrado. Según explicó el alcalde, su recuperación podría requerir una inversión importante.

La pista BMX ubicada junto al velódromo tampoco podrá utilizarse por ahora, mientras que el Coliseo del Pueblo, aunque no presenta daños estructurales, requiere trabajos de reparación luego del colapso de algunos muros. También se identificaron riesgos puntuales en otros escenarios. El Coliseo de Voleibol presenta afectaciones en una de sus paredes, mientras continúan las revisiones en el Evangelista Mora y la piscina de kayak.

Al mismo tiempo, algunos espacios ya se encuentran disponibles para los deportistas, entre ellos las piscinas de Alberto Galindo, la pista de atletismo Pedro Grajales y el Coliseo de Mariano Ramos, de acuerdo con el balance entregado por la Secretaría del Deporte.

El secretario del Deporte y la Recreación, Alexander Camacho, explicó que desde los primeros días posteriores al terremoto se realizó un diagnóstico general de la infraestructura deportiva. Los informes fueron remitidos a la Secretaría de Bienes y Servicios y a la aseguradora, que ya adelanta visitas a los escenarios para determinar las intervenciones necesarias, los costos y los tiempos de recuperación.

La reapertura, por tanto, será progresiva y dependerá de las condiciones de seguridad de cada escenario. La prioridad, según la Administración Distrital, es evitar riesgos para deportistas, trabajadores y espectadores mientras Cali continúa atendiendo las consecuencias de la emergencia.