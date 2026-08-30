Asesinan a tiros a lideresa social frente a su hijo en Jamundí, Valle del Cauca

Jamundí, Valle del Cauca

La lideresa comunitaria Cirlady Gómez fue asesinada en la madrugada de este domingo 30 de agosto dentro de su vivienda, ubicada en la vereda Chontaduro, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre armado ingresó a su vivienda y le disparó en repetidas ocasiones frente a su hijo, quien logró salir con vida del atentado.

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Gómez era reconocida en la comunidad por su labor social, especialmente por su trabajo en el Comité de Adulto Mayor de la zona.

El crimen se registró en una zona donde tienen presencia estructuras como el Frente Jaime Martínez y bandas de carácter local. Con este crimen, el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026 asciende a 101, según Indepaz.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido que Jamundí funciona como un corredor estratégico de movilidad criminal que conecta el norte del Cauca con Buenaventura, favorecido por la geografía de selva húmeda y la débil respuesta institucional.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del homicidio y determinar quiénes estarían detrás del asesinato de la lideresa.