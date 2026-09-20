“Juan Carlos Abadía se creía intocable”: presidente tras ordenar su traslado a Villahermosa

Juan Carlos Abadía cumple una condena de 21 años y siete meses de prisión por corrupción.

Cali

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue trasladado en la noche del sábado a la cárcel de Villahermosa, en Cali, luego de permanecer durante varias horas en una clínica.

El político había sido llevado hasta un centro asistencial después de presentar un supuesto percance de salud. Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que Abadía “simuló un episodio cardíaco” luego de conocer que sería trasladado desde la Escuela de Carabineros de Cali, donde permanecía recluido, a un establecimiento penitenciario.

De la Espriella afirmó que, “Di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad”.

En el mismo mensaje, el presidente sostuvo que “Juan Carlos Abadía se creía intocable” y que desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros “hacía y deshacía”, que participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a cumplir una condena de 21 años y siete meses de prisión por corrupción.

Por ahora, Abadía permanece recluido en la cárcel de Villahermosa. Aunque se menciona la posibilidad de que sea trasladado a La Picota, en Bogotá.