Amor y Amistad, una oportunidad para apoyar la reactivación económica de Cali

Cali se prepara para vivir un fin de semana de Amor y Amistad con una agenda especial en el Bulevar del Río, uno de los sectores que busca convertirse nuevamente en punto de encuentro para propios y visitantes.

La programación contempla presentaciones de artistas y diferentes actividades de entretenimiento, en una apuesta por incentivar el movimiento comercial y gastronómico de la ciudad durante esta temporada.

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La invitación de los empresarios también apunta a que los visitantes recorran otros sectores de Cali y conozcan su oferta cultural, gastronómica y comercial, en momentos en que distintos establecimientos continúan trabajando por la recuperación económica tras el terremoto.

“Buscamos poderle decir a Colombia y al mundo que vengan a Cali que vengan a los establecimientos, que vengan al Bulevar del Río, que vayan a La Calle del Sabor a San Antonio, al barrio Obrero. Es el momento de abrazar a Cali”, sostuvo Andrés Lozano, fundador de Jacaranda.

Las noches en el Bulevar del Río en Cali / Foto: especial para Caracol Radio Ampliar Las noches en el Bulevar del Río en Cali / Foto: especial para Caracol Radio Cerrar

Desde el sector gastronómico también se destaca la importancia de aprovechar esta fecha para promover el consumo local. En ese sentido, Jacaranda viene fortaleciendo alianzas con diferentes establecimientos para ampliar las alternativas disponibles para quienes decidan celebrar Amor y Amistad en la ciudad.

Felipe Narváez, social media del restaurante Carbones y Parrilla, resaltó la importancia de respaldar a los comerciantes durante esta temporada: “que empecemos poco a poco a reactivar la economía de esta ciudad que se ha ido levantando de esta y otras crisis a lo largo de su historia estamos preparados para recibirlos para que vivan experiencias inolvidables en nuestros establecimientos”.

A esta iniciativa se suma “Cali Florece”, una estrategia desarrollada junto con la compañía caleña Prestigio Digital, que busca brindar herramientas y alternativas de comercialización a emprendedores y empresarios de la ciudad.

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Uno de los proyectos contemplados es la creación de un centro comercial virtual, plataforma en la que los negocios podrán promocionar sus productos y servicios, ampliar sus canales de venta y llegar a nuevos clientes.

Por ahora, un equipo especializado trabaja en la definición del modelo de negocio y en la estructuración de esta plataforma digital. Una vez concluido este proceso, se informará a los emprendedores y empresarios cómo podrán registrarse y participar en la iniciativa.

Con estas acciones, empresarios y establecimientos comerciales y gastronómicos buscan que la celebración de Amor y Amistad trascienda el entretenimiento y se convierta también en una oportunidad para visitar Cali, consumir productos y servicios locales y contribuir a la recuperación económica de la ciudad.