Cae presunto colaborador de disidencias Farc en el Valle: vigilaba policías y perfilaba víctimas

Un presunto colaborador de las disidencias de las Farc fue capturado en zona rural de El Cerrito y quedó en la mira de las autoridades por las labores de inteligencia y logística que habría desarrollado para el Frente Adán Izquierdo.

Se trata de Oswaldo Legarda, de 54 años, capturado en flagrancia durante cuatro allanamientos realizados en el corregimiento de Santa Elena. De acuerdo con la investigación, el hombre habría realizado seguimientos a integrantes de la Fuerza Pública y perfilado posibles víctimas de secuestro y extorsión.

Además, las autoridades lo señalan de identificar camionetas y motocicletas de alto cilindraje que posteriormente serían hurtadas, así como de coordinar la consecución y ocultamiento de armas y material de intendencia para la estructura.

Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación es su posible participación en el ataque contra la Policía registrado hace aproximadamente diez días en Santa Elena. Por este caso, las autoridades capturaron a dos presuntos guerrilleros más.

Según las labores de inteligencia, Legarda sería un presunto cabecilla con funciones de inteligencia y logística y con incidencia en diferentes corregimientos de El Cerrito, entre ellos Santa Elena, El Placer, El Florido, San Isidro, Amaimito, La Novillera, Campo Alegre, Carrizal, Aují, Tenerife y Santa Luisa.

Las autoridades sostienen que presuntamente estaría bajo las órdenes de alias ‘Milán’, señalado cabecilla del componente armado del Frente Adán Izquierdo, y que desde su posición habría contribuido a mantener las capacidades logísticas de la estructura.

Durante los cuatro allanamientos fueron incautados una pistola calibre 7,65 milímetros, dos escopetas calibre 20 y 22, 93 fulminantes calibre 22, dos proveedores, munición de diferentes calibres y dos celulares.

Legarda registra dos anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por violencia intrafamiliar y amenazas.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.