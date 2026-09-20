Juan David Piedrahita fue elegido nuevamente como alcalde de Cartago

Juan David Piedrahita, quien había sido alcalde de Cartago y cuya elección para el periodo 2024-2027 fue anulada por decisión judicial, volvió a ser elegido este domingo 20 de septiembre como mandatario del municipio, según los resultados reportados por la Registraduría Nacional tras la jornada electoral atípica.

Piedrahita obtuvo 17.894 votos, equivalentes al 53,3 % de la votación. En segundo lugar, quedó Óscar Esteban Morillo Rincón, con 11.370 votos, correspondientes al 35,77 %. El tercer lugar fue para César David Grajales Suárez, con 1.526 votos, equivalentes al 4,8 %. Por su parte, el voto en blanco registró 895 votos, es decir, el 2,81 %.

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La elección atípica fue convocada después de que el Consejo de Estado confirmara la nulidad de la elección de Piedrahita para el periodo 2024-2027, decisión que había sido adoptada inicialmente por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. El proceso judicial concluyó que incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo durante la campaña de 2023.

Tras quedar en firme la decisión judicial y producirse la vacancia del cargo, la administración municipal quedó temporalmente en manos de una alcaldesa encargada y luego por una persona designada por la Gobernación del Valle, mientras se adelantaba el proceso para convocar las nuevas elecciones. La Registraduría estableció el 20 de septiembre como fecha para que los habitantes de Cartago escogieran al alcalde que completará el periodo 2024-2027.

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Ahora, con la nueva elección de Piedrahita, podría abrirse nuevamente una discusión jurídica sobre su candidatura y las condiciones para ejercer el cargo, teniendo en cuenta que ya había ocupado la Alcaldía durante parte del actual periodo. Cualquier eventual controversia sobre este punto deberá ser definida por las autoridades electorales y judiciales competentes.

La jornada electoral transcurrió entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Para estos comicios estaban habilitados 122.403 ciudadanos, distribuidos en 34 puestos de votación y 317 mesas.

De acuerdo con los datos reportados, 32.299 personas acudieron a las urnas, lo que representa una participación del 26,38 % del potencial electoral de Cartago.