Hostigamiento con drones contra subestación de Policía en zona rural de Jamundí

Imagen de Archivo, subestación de Policía de Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca

Un nuevo hecho de violencia se registró en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. En el corregimiento de Potrerito, las autoridades reportaron un hostigamiento con drones contra la subestación de Policía.

Lea también: “Juan Carlos Abadía se creía intocable”: presidente tras ordenar su traslado a Villahermosa

De acuerdo con la información preliminar, cinco drones habrían sido utilizados para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones policiales. Ante el ataque, uniformados de la Policía y del Ejército Nacional reaccionaron.

Por el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre posibles daños materiales en la subestación. Tampoco se ha confirmado si hay personas lesionadas como consecuencia del ataque.

Le interesa: Cali estima entre $1.000 y $2.000 millones el costo de cada demolición

Las autoridades adelantan la verificación de lo ocurrido y mantienen presencia en la zona, donde delinque la estructura de la disidencia de las FARC Jaime Martínez.