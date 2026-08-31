Alias ‘Hermes’ fue capturado en Rionegro por enviar dos toneladas de cocaína al mes a Europa

Rionegro, Antioquia

Alias ‘Hermes’, fue capturado en el barrio San Antonio de Pereira, en Rionegro, al ser buscado por las autoridades internacionales por actividades relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, alias ‘Hermes’ estaría involucrado en una organización dedicada al envío de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Europa. La droga, según la investigación, habría salido del país a través del puerto de Cartagena con destino al puerto de Amberes, en Bélgica.

Según el reporte oficial, el hombre de 46 años coordinaba el envío de cerca de dos toneladas de cocaína mensuales obteniendo ganancias cercanas a los 578.000 millones de pesos.

La investigación también apunta a una presunta alianza entre ‘Hermes’ y miembros del denominado Cartel de los Balcanes, organización a la que se atribuye participación en redes internacionales de tráfico de drogas hacia Europa.

Detalles de la captura

Además del presunto tráfico de cocaína, las autoridades investigan el posible manejo de los recursos obtenidos de la actividad ilegal y el lavado de activos.

“El hombre figuraría como representante legal de una empresa de confecciones ubicada en Medellín, que presuntamente habría sido utilizada como fachada para realizar operaciones orientadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico”, detalló el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La ubicación del individuo fue posible gracias al trabajo de inteligencia de la Policía, con apoyo de organismos internacionales como EUROPOL y AMERIPOL, quienes lo capturaron mientras paseaba a su perro, en cumplimiento de la solicitud de extradición formulada por Luxemburgo, país que ahora deberá continuar con los procedimientos judiciales correspondientes para determinar su eventual traslado y comparecencia ante la justicia.

La Policía Nacional indicó que este procedimiento tendría una particularidad: sería el primer caso de un ciudadano colombiano judicializado por narcotráfico en Luxemburgo mediante una orden de extradición, según la información suministrada dentro del proceso.