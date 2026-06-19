Operación binacional Colombia-EE. UU. desarticula enlace del Cártel de Sinaloa en Medellín

Medellín, Antioquia

Informó el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez, que, en la ciudad de Medellín, a través de una operación conjunta entre Colombia y Estados Unidos, se logró la captura de dos personas que serían el enlace clave del Cártel de Sinaloa y sus alianzas criminales en el país.

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos y en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), el U.S. Marshals Service, la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Fiscalía General de la Nación, logró este importante resultado, calificado como un golpe directo al Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones permitieron establecer que los ciudadanos extranjeros adelantaban actividades de coordinación para la adquisición de clorhidrato de cocaína en la ciudad de Medellín. La captura se materializó en el sector de Laureles, donde fueron ubicados por las autoridades durante las diligencias judiciales.

“Esta operación demuestra la efectividad de la cooperación internacional y el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico. Con estas capturas afectamos las estructuras criminales que pretenden utilizar nuestro territorio para coordinar actividades relacionadas con el tráfico transnacional de estupefacientes y fortalecemos las capacidades institucionales para combatir este fenómeno que afecta la seguridad regional y global”, manifestó el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.

Según indicaron las autoridades de Policía, los hermanos Pacheco presuntamente serían los encargados de establecer contactos y coordinar actividades con estructuras narcotraficantes asentadas en el departamento de Antioquia, especialmente con el Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, con el propósito de facilitar el envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Para las autoridades de Policía, este resultado representa un avance en la lucha contra las redes del narcotráfico transnacional y evidencia el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional entre Colombia y Estados Unidos para identificar, ubicar y judicializar a los integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional a través de la Línea Nacional Antidrogas 167, donde se garantiza absoluta reserva de la información suministrada.

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