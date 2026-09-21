Bello celebra el Mes del Patrimonio con una programación para recorrer y reconocer su identidad

Medellín, Colombia

Durante la última semana de septiembre y la primera de octubre, Bello vivirá el Mes del Patrimonio 2026 con una programación que busca acercar a la ciudadanía a las manifestaciones culturales, naturales e históricas del territorio.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Cultura de Bello, plantea una mirada al patrimonio como una expresión viva que no solo debe conservarse, sino que también se construye y transforma a partir de la relación cotidiana entre las comunidades y los lugares que habitan.

Las actividades incluyen espacios pedagógicos, recorridos patrimoniales y encuentros comunitarios orientados a fortalecer la identidad colectiva, propiciar el diálogo entre generaciones y favorecer la transmisión de saberes.

La celebración también busca reconocer el papel de las comunidades como protagonistas en la construcción de la memoria de Bello y destacar el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a proteger, transmitir y mantener vivo el legado cultural y territorial del municipio.

Una agenda para habitar el patrimonio

La programación contempla siete eventos que se desarrollarán bajo el lema “Patrimonio vivo: habitando territorios”. El primer encuentro será “Rutas Patrimoniales”, programado para el martes 22 de septiembre, dirigido a estudiantes del Colegio Cosmo School Bello. La actividad tendrá dos horarios: el primer grupo participará a las 8:00 a. m., mientras que el segundo lo hará a las 10:00 a. m.

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Con esta agenda, Bello busca que el patrimonio sea vivido desde el territorio y la participación ciudadana, generando espacios para conocer, valorar y disfrutar las historias. La programación se extenderá hasta el 4 de octubre, con actividades pensadas para distintos públicos y escenarios del municipio.