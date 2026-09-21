Bello promueve la movilidad sostenible con una rodada y actividades pedagógicas

Medellín, Antioquia

En el marco de la Semana Nacional por la Movilidad Sostenible, la Alcaldía de Bello adelanta una programación orientada a promover alternativas de transporte más amigables con el medio ambiente y fomentar comportamientos responsables entre los diferentes actores viales.

De acuerdo con Andrés Camilo Montoya Osorio, secretario de Movilidad de Bello, el crecimiento del parque automotor y el uso predominante de combustibles fósiles han generado impactos ambientales y mayores niveles de congestión en las vías.

“Para mejorar esta situación es necesario que nos movamos de forma más consciente y que busquemos formas alternativas de desplazamiento, sobre todo en recorridos cortos”, señaló el funcionario. Como parte de esta iniciativa, la Subsecretaría de Movilidad Humana realizará actividades enfocadas en el uso seguro de la bicicleta y en la construcción de espacios viales más respetuosos y seguros para todos.

Una rodada para promover el uso de la bicicleta

Este miércoles 23 de septiembre, se realizará la Ciclorruta Consciente, una jornada de sensibilización y activación de la ciclorruta entre Manchester y Niquía.

El recorrido comenzará a las 8:00 de la mañana en Manchester y finalizará en Niquía. La actividad busca incentivar el uso seguro y responsable de la bicicleta, además de promover la convivencia entre ciclistas, peatones, conductores y demás actores de la vía.

La programación continuará el jueves 24 de septiembre con una jornada pedagógica en la Institución Educativa Tomás Cadavid, a partir de las 11:15 de la mañana. Durante la actividad se desarrollarán tres espacios de sensibilización. El primero, “Cómo me siento, me muevo”, abordará la relación entre las emociones y la manera en que las personas se movilizan.

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También se presentará “A 30 km, tú llegas y los demás también”, una iniciativa enfocada en la importancia de respetar los límites de velocidad. Finalmente, “Ley 1811 – Bicicleta” ofrecerá orientación sobre la normativa relacionada con el uso de este medio de transporte.

La programación hace parte de las acciones que buscan fortalecer en Bello una cultura de movilidad sostenible, especialmente en desplazamientos cortos, mediante alternativas como la bicicleta y una mayor conciencia sobre la seguridad y la convivencia en las vías.