Capturan en Medellín a narcotraficante francés que lideraba organización criminal

La Policía Nacional, a través de la Dijín e Interpol, retuvo en Medellín a Soner Nusret Aka, alias “El Francés”, señalado narcotraficante francés que camuflaba cocaína en cargamentos de quinua para enviarla hacia Europa.

Alias “El Francés” es requerido por las autoridades judiciales de Francia por el delito de importación y exportación de estupefacientes en banda organizada, tras ser identificado como presunto cabecilla de una red de tráfico global de cocaína.

De acuerdo con la investigación, Soner Nusret Aka lideraba una organización criminal encargada de coordinar el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, México, República Dominicana y Tailandia hacia Francia.

Para evadir los controles internacionales, la estructura utilizaba modalidades marítimas y aéreas con el fin de ingresar la droga al continente europeo.

La ubicación de alias “El Francés” fue posible por investigaciones adelantadas por la Oficina Antinarcóticos de Francia, OFAST, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación.

El golpe contra su estructura comenzó en septiembre de 2025, cuando las autoridades francesas incautaron 1.805 kilogramos de quinua impregnada con cocaína, cargamento que pretendía ser distribuido en Europa.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, aseguró que alias “El Francés” era considerado un objetivo de alto perfil criminal y de riesgo.

“Soner Nusret Aka es considerado por las agencias de inteligencia como un objetivo de alto perfil criminal y de riesgo. Dentro de su historial delictivo destacan su reincidencia en delitos de narcotráfico y una orden previa por tentativa de homicidio, además de poseer conexiones directas con redes criminales de múltiples continentes”, afirmó el oficial.

El coronel Sanabria también señaló que Soner Aka ya había sido detenido en República Dominicana en posesión de un fusil de asalto y altas sumas de dinero en efectivo.

“Soner Aka, alias ‘El Francés’, previamente había sido detenido en República Dominicana en posesión de un fusil de asalto y altas sumas de dinero en efectivo, lo que demuestra su peligrosidad y la capacidad logística de su organización”, agregó.

El ciudadano francés quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites correspondientes para su extradición o judicialización.