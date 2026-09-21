818 personas se graduaron del programa Estud-IA en Medellín

Medellín, Antioquia

Medellín fortalece la formación en habilidades digitales con 818 nuevos graduados del programa Estud-IA, una iniciativa de la Alcaldía que busca ampliar las oportunidades de empleo y generación de ingresos en la ciudad.

Los participantes culminaron la denominada ruta Tech, que incluyó 392 horas de capacitación en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos, programación, ciberseguridad, arquitectura de nube y blockchain. El proceso también incluyó formación en inglés en niveles básico, intermedio y avanzado.

Además de la capacitación técnica, el programa incorporó herramientas orientadas a la inserción laboral y el emprendimiento. Los participantes tuvieron acceso a ferias de empleo, talleres para la elaboración de hojas de vida, construcción de planes de negocio, acompañamiento para la búsqueda de empleo e incubación de emprendimientos.

Según el balance entregado por la Alcaldía de Medellín, 164 de los participantes reportaron mejoras en la generación de sus ingresos después de hacer parte de esta ruta de formación.

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Estud-IA busca fortalecer las competencias de los ciudadanos en tecnologías emergentes, habilidades digitales e industrias creativas, con contenidos relacionados con las necesidades de la economía del conocimiento y la llamada Cuarta Revolución Industrial.

La administración distrital señala que el propósito es que este tipo de formación no se limite a la adquisición de conocimientos técnicos, sino que también facilite el acceso de los ciudadanos a oportunidades laborales y de generación de ingresos.