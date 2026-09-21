Medellín39: la búsqueda de nuevas voces que marcarán el futuro de la literatura latinoamericana

De manera oficial y como símbolo de celebración al nombramiento de Medellín como Capital Mundial del Libro, el Hay Festival se une a esta gran fiesta con el lanzamiento oficial de Medellín39, el concurso literario que reúne a 39 escritores latinoamericanos menores de 40 años en un mismo libro, para dar a conocer esas nuevas voces con el potencial suficiente para definir el rumbo de la literatura en este lado del mundo.

Esta edición del Medellín39 hace alusión a cuando en el año 2007 Bogotá recibió la distinción de Capital Mundial del Libro, año en el cual se dio inicio a este concurso internacional que fue replicado con éxito en otros países, como el Líbano y Nigeria, que también han recibido este reconocimiento.

El futuro de la literatura en América Latina busca sus nuevos referentes

Con el objetivo principal de brindar visibilidad a escritores latinoamericanos emergentes con proyectos literarios en marcha y buena reputación, el Hay Festival brindará todas las herramientas necesarias para que todos los escritores de los 20 países que componen América Latina, que cumplan con todos los requisitos, puedan participar y así dar a conocer esas nuevas perspectivas literarias con el potencial suficiente para trazar un camino sólido hacia el futuro de la literatura latinoamericana.

En ocasiones anteriores, este concurso ya ha dado sus frutos. Escritores que hicieron parte de Bogotá39 en sus dos ediciones, hoy en día cuentan con un gran reconocimiento internacional por sus obras literarias, como es el caso de Pilar Quintana, Daniel Alarcón, Mónica Ojeda, Juan Esteban Constaín, entre otros, quienes vieron en este concurso la oportunidad para catapultar su carrera profesional. Las expectativas que se tienen con este concurso, es que más escritores latinoamericanos puedan alcanzar esa misma visibilidad internacional.

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Requisitos y proceso de selección

Para todos aquellos interesados en hacer parte de este concurso, la convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de octubre, y se podrán postular por medio de la página web https://www.hayfestival.com/medellin39. Además, deberán cumplir con tres requisitos principales: haber nacido o ser residente de algún país latinoamericano, tener al menos un libro publicado y ser menor de 40 años.

Todas las postulaciones recibidas serán revisadas por un grupo de jurados de primer nivel en el mes de noviembre, quienes definirán a los finalistas que harán parte de una antología que será distribuida por toda América Latina y España, e incluso, será traducida al inglés para garantizar su disponibilidad a nivel internacional.