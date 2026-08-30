UIS proyecta diagnóstico de riesgo sísmico para Bucaramanga tras los recientes terremotos

Luego de la misión de expertos que la Universidad Industrial de Santander - UIS, envió a Pereira para evaluar edificaciones afectadas por el terremoto, la institución analiza ahora la posibilidad de poner sus capacidades técnicas al servicio de Bucaramanga.

El rector de la UIS, Hernán Porras, explicó que la universidad está estudiando cómo iniciar un proceso que permita establecer cuáles son las zonas y estructuras con mayores niveles de riesgo ante un eventual movimiento telúrico, en la capital santandereana.

“Es un proceso de largo alcance, iniciar unos pinitos en torno a poder hacer un diagnóstico entre los diversos grados de riesgo que tiene la ciudad”, señaló Porras.

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El rector explicó que el propósito no sería únicamente revisar edificios, sino desarrollar un análisis integral de la infraestructura de Bucaramanga y su comportamiento frente a un desastre.

Uno de los primeros pasos sería avanzar en un estudio de microzonificación sísmica, que permitiría determinar cómo podría comportarse el terreno en diferentes sectores de la ciudad y cuáles zonas podrían recibir mayores efectos ante un sismo. “Inicialmente existe la opción, si miramos solamente el área del movimiento telúrico, puede identificar cómo va lo que se llama estudio de microzonificación sísmica”, explicó.

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A partir de esa información, la UIS plantea identificar posteriormente las edificaciones que podrían presentar mayores dificultades ante un terremoto y establecer qué tipo de medidas deberían adoptarse. El proyecto también contemplaría analizar qué ocurriría después de una emergencia de gran magnitud, incluyendo los protocolos de respuesta y la infraestructura que debería estar disponible para atender a la población.

Porras señaló que la iniciativa requeriría la participación de diferentes disciplinas y, eventualmente, de otras universidades y entidades estatales. “Tenemos geofísica, tenemos los geólogos, también tenemos infraestructura no solamente infraestructura civil”, indicó el rector.

¿Cuáles serían las zonas o criterios a revisar?

En ese análisis además de las edificaciones, entrarían aspectos como las redes eléctricas y de acueducto, las vías, el transporte público y la infraestructura hospitalaria, teniendo en cuenta que estos servicios serían fundamentales después de un desastre.

La UIS también tendría en cuenta las condiciones particulares de sectores como las escarpas de Bucaramanga. Según Porras, estudios realizados por la universidad han encontrado condiciones de estabilidad en determinadas edificaciones, pero advierte que los escenarios pueden cambiar cuando confluyen diferentes factores.

Para el rector, precisamente uno de los objetivos del diagnóstico sería identificar esos escenarios de riesgo y establecer medidas preventivas antes de que ocurra una emergencia de mayores proporciones.

La Universidad Industrial de Santander espera definir próximamente el alcance de esta iniciativa y, posteriormente, buscar la articulación con otras instituciones para avanzar en un estudio que permita conocer con mayor detalle la vulnerabilidad sísmica y de infraestructura de Bucaramanga.